São Paulo: 55 mil ingessos já vendidos A diretoria do São Paulo confirmou no início da tarde desta quarta-feira que 55 mil ingressos haviam sido vendidos antecipadamente para a partida de logo mais à noite (21h45) contra o River Plate, no Morumbi, no primeiro confronto das equipes pelas semifinais da Libertadores. De acordo com o clube, ainda há ingressos para a Geral, Numeradas e Cadeiras Térreas. Os bilhetes continuarão a ser vendidos até as 17 horas nos postos do Pacaembu, Canindé e Ibirapuera, além do próprio Morumbi. A partir deste horário, apenas nas bilheterias do estádio Cícero Pompeu de Toledo. Foram colocados à venda 70.600 ingressos. A Polícia Militar montou um esquema especial e destacará 250 soldados para o patrulhamento no estádio e nas imediações. A delegação do River Plate desembarcou em São Paulo na noite de terça-feira e não realizará nenhum treino. Como o São Paulo não autorizou o treino de reconhecimento do gramado, a delegação seguiu direto do aeroporto para o hotel na região do Morumbi, onde a equipe ficou concentrada.