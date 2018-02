São Paulo a caminho de mudar tudo O São Paulo entra no Campeonato Brasileiro sujeito a revoluções profundas durante a competição. Não é segredo. O tradicional clube vive atormentado com a falta de títulos significativos. E por falta de planejamento, a diretoria nada fez em relação à mudança do calendário nacional. Mesmo sabendo antecipadamente que o Brasileiro terá oito meses e começa neste domingo, nenhuma providência foi tomada em relação a Oswaldo de Oliveira. Seu contrato terminará em junho. E a renovação até dezembro no final do Nacional ficará condicionada à conquista obrigatória da Copa do Brasil. Se o time for eliminado haverá uma reviravolta no clube em pleno Brasileiro. "Quando assinamos o contrato com o Oswaldo não imaginávamos esse calendário. Mas nos adequaremos. Faremos tudo pelo melhor para o São Paulo", diz o presidente Marcelo Portugal Gouvêa, evitando o confronto. Só que a situação é mais do que complicada. O grupo de jogadores que acaba de perder o Campeonato Paulista entra na competição pressionado. "Sabemos o quanto todos esperam da gente. Nós mesmos nos decepcionamos com a eliminação nas oitavas-de-final diante do Santos. Queremos nos recuperar ganhando esse Brasileiro. A cobrança interna, entre nós atletas, é maior do que todos podem imaginar", revela Luís Fabiano. O São Paulo paga o preço pela expectativa que o excelente elenco desperta. O problema é não saber o que acontecerá também com jogadores fundamentais como Kaká, Luís Fabiano e Reinaldo quando começar a temporada de contratações no futebol europeu. "Eu sei que o Paris Saint- Germain quer a minha volta. Então não posso fazer nada já que o meu passe é deles. Vou tentar ficar no São Paulo, mas é difícil", confirma Reinaldo. "Estou pronto para jogar na Europa. Mas vai depender da diretoria do São Paulo aceitar me vender. Pode ser que apareçam propostas importantes. Só me resta esperar. Gostaria de vencer o Brasileiro depois da derrota no Paulista, mas sinceramente, é difícil falar qualquer coisa agora", admite Kaká, que ficará 30 dias longe do futebol para se recuperar da polêmica contratura na coxa direita. "Não escondo de ninguém que voltar para a Europa é meu objetivo. Quero limpar a minha imagem depois de ter ido tão mal no Rennes", confidencia Luís Fabiano. A multa por Kaká é de US$ 20 milhões. A de Luís Fabiano, US$ 15 milhões. Se clubes europeus decidirem pagar o valor estipulado, ao São Paulo só cabe aceitar. Ou seja: é impossível afirmar se esses atletas permanecerão ou não durante todo o Brasileiro. Adriano e Lino já foram negociados. Itamar definiria sua transferência para a Coréia neste final de semana. Rico e Souza da Portuguesa Santista são duas das novas contratações. A diretoria tenta também confirmar a chegada do zagueiro Luís Alberto, do Real Sociedad. Para complicar ainda mais a campanha do clube, o São Paulo ficará 20 dias disputando o Torneio da Paz, na Coréia, em julho. O elenco é forte, mas o planejamento do clube é mais do que complicado para a sonhada reconquista do Brasileiro. Time-base: Rogério Ceni, Leonardo, Jean, Gustavo Nery e Fabiano; Fábio Simplício, Júlio Baptista, Kaká e Ricardinho; Luís Fabiano e Reinaldo.