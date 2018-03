São Paulo: A crise é problema deles Crise? Que Crise? Essa é a reação do goleiro Rogério Ceni, do São Paulo, quando lhe pedem para opinar sobre os turbulentos dias por que passa o Corinthians. Rogério tem uma convicção: independentemente dos problemas do rival, a partida de domingo vai ser bem dura. "Não vejo crise do outro lado e sim uma equipe que foi eliminada de uma competição. No Brasileiro, tem como se recuperar. Mas não vamos nos envolver nos problemas dos outros.? Para justificar sua certeza de que a partida vai ser bastante disputada e difícil, o goleiro se escora nos "antecedentes?. "Jogos entre São Paulo e Corinthians sempre são apertados.? Rogério discorda de uma opinião de Marco Aurélio Cunha, superintendente de futebol, para quem uma derrota no clássico terá para o São Paulo conseqüências menos nefastas do que para o Corinthians. "Para nós, a vitória é necessária para não deixarmos os primeiros se distanciarem na classificação. O São Paulo precisa sair dessa incômoda colocação (14.º lugar) em que se encontra.? O técnico Paulo Autuori, que vai estrear no comando do São Paulo amanhã, também prefere não perder tempo analisando a crise corintiana. "Eu não me preocupo com ninguém, a não ser comigo mesmo. O que se passa lá não tem nada a ver com a gente.? Repetindo a todo momento que seu principal objetivo é ter uma equipe equilibrada em campo, Autuori descartou determinar uma marcação individual sobre Tevez, mesmo reconhecendo que o argentino está entre os melhores jogadores sul-americanos. "Não vou perder um jogador para fazer marcação individual em outro. Futebol é para se jogar.? Esta é a filosofia de Autuori, segundo o próprio treinador. Ele revelou outros conceitos, que pretende ver em prática - e também nos jogos que virão. Quer o São Paulo fazendo pressão sobre o adversário, não apenas na saída de bola, pediu ao jogadores bastante movimentação e não quer saber de volantes e laterais saindo para o ataque ao mesmo tempo. Autuori também quer que Luizão seja "referência? na área. "É preciso organização e equilíbrio. A equipe que for mais equilibrada certamente vai ter vantagem.? Autuori não pretende fazer mudanças radicais na equipe montada por Leão, mas aos poucos vai "dar a sua cara? ao São Paulo. "O time tem muitas coisas positivas e vamos aproveitá-las ao máximo.? O São Paulo tem apenas um ponto em duas partidas no Brasileiro e o treinador considera o jogo de amanhã o momento ideal "para o grupo mostrar poder de reação?. "E vitória sempre traz tranqüilidade. Já derrota, traz confusão. Uma vitória vai facilitar demais em termos de futuro?, entende o técnico. Ingressos - Dos 32 mil ingressos colocados à venda para o clássico, 13.400 haviam sido adquiridos pelos torcedores até o início da noite desta sexta-feira. Neste sábado as bilheterias do Pacaembu, Parque São Jorge e Morumbi estarão abertas das 9 às 17 horas. No domingo, das 9 às 15 horas nos mesmos locais.