São Paulo à procura de um final feliz No desenho animado Procurando Nemo, o peixe Marlim é obrigado a enfrentar muitos problemas, medos, quebrar barreiras que pensava ser impossíveis, e, acima de tudo, demonstrar coragem, na busca pelo desaparecido filho. Desde a chegada de Emerson Leão, o São Paulo tem história parecida, acabou com mitos, tabus. Deu a volta por cima e agora é candidato ao título brasileiro. Neste domingo, diante do Vitória às 16 horas, no Barradão, em Salvador (BA), a equipe do Morumbi pode assumir a segunda posição e encostar no líder Atlético-PR. Com Leão no comando, o São Paulo obteve 33 de 45 pontos disputados neste Nacional, média de 73%. E a coragem, marca registrada de seu comandante, será a principal arma esta tarde. "Será um jogo aberto, pois o Vitória terá de nos atacar. Acredito em muitos gols para nosso time", disse o técnico Emerson Leão. A estratégia será sufocar o rival, não deixar que ele faça pressão e colocar a torcida baiana contra o próprio time. "Este é o futebol inteligente que estamos usando e dando certo", garante o treinador. Se Marlim enfrentou temíveis tubarões, o São Paulo superou os poderosos Palmeiras, Santos e São Caetano. Agora, não admite tropeço contra um pequeno peixe, alusão ao Vitória, pior defesa do Brasileiro e na zona de rebaixamento. "Nem o empate passa por nossa cabeça", afirma Rodrigo. E a grande preocupação está em Obina e Edilson. "São grandes jogadores, que se movimentam muito", prossegue o zagueiro. Mas claro, em toda boa história o ator principal tem auxílio de alguém. E quase sempre de bela e sedutora mulher. "A estrela ganha o Oscar, o coadjuvante também. Um time para ser vencedor precisa dos dois", adverte Leão. No desenho, Marlim conta com a esquecida e falastrona Dori, peixinha azul corajosa e sempre disposta a ajudar. No campo, o azul será a cor predileta do São Paulo nesta rodada. Todos estarão torcendo por Grêmio e São Caetano, contra Santos e Atlético-PR, respectivamente. Leão, inclusive. "Se fizermos nosso trabalho, ótimo. Se fizermos nosso trabalho e eles (São Caetano e Grêmio) vencerem, melhor ainda." A aventura do fundo do mar termina com final feliz. Marlim reencontra-se com o filho Nemo e todos vivem felizes para sempre. A história do São Paulo alonga-se até dia 19 de dezembro. Mas todos os capítulos, Vitória agora, Flamengo dia 12 e Goiás, na última rodada, têm de acabar com êxito do time.