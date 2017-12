São Paulo abre tour extra no Morumbi com Ceni por R$ 880

Os torcedores do São Paulo vão ter no fim do mês uma a chance a mais para terem contato de perto com o ex-goleiro Rogério Ceni. O clube anunciou nesta sexta-feira a abertura de um dia extra de visitação ao estádio do Morumbi com o ídolo da equipe como guia. Após esgotar as vagas para os dias 28 e 29 de janeiro, uma data extra no dia 31 também está confirmada, por R$ 888.

A visitação está aberta para duas turmas de 35 pessoas cada. O roteiro pelo estádio inclui passagem pelo vestiário, campo, Mmuseu e até os antigos alojamentos das categorias de base onde Ceni morou no começo da década de 1990, quando chegou ao São Paulo. Os participantes vão poder também tirar fotos individuais com ex-goleiro, conversar e pegar autógrafo em uma peça.

Em dezembro, logo após ter se aposentado, Ceni teve a primeira experiência como guia no passeio. Durante três dias o ex-jogador conduziu ao todo 300 são-paulinos por visitas ao estádio. Como os ingressos se esgotaram em apenas duas horas, o clube decidiu fixar o ídolo como guia de três tours por mês no Morumbi. Apenas em fevereiro a iniciativa não será realizada porque o local vai estar fechado para receber o show do Rolling Stones.

A edição normal do tour no estádio do Morumbi custa R$ 30 por pessoa, cerca de cem vezes menos do que o valor cobrado. Ceni também participou no ano passado de duas edições de um evento em que jogou com torcedores no estádio do Morumbi. Nesta sexta-feira, no aniversário de 43 anos do ex-goleiro, o São Paulo lançou um site especial com fotos sobre a carreira dele.