São Paulo aceita comprar Luís Fabiano Está nas mãos do empresário José Fuentes a definição da volta do atacante Luís Fabiano ao São Paulo. O diretor de Futebol do clube, José Dias, confirmou nesta quarta-feira que o Tricolor tem interesse em contratar o jogador em definitivo, mas depende da aprovação do Rennes. O clube francês exige uma garantia bancária. ?Já fizemos uma contra-proposta e estamos aguardando?, disse Dias. O valor da oferta seria algo em torno de US$ 3 milhões. ?E não vemos necessidade dessa garantia.? Um detalhe curioso da negociação é o fato de as diretorias de São Paulo e Rennes ainda não terem mantido nenhum contato oficial, embora as conversas já estejam adiantadas. Tudo é feito por intermédio de Fuentes. Dias se enrolou ao tentar explicar porque o empresário do atleta exerce também o papel de representante do clube. ?É uma negociação normal. O São Paulo quer o Luís Fabiano e o jogador quer retornar. Porém, às vezes, parece que o Rennes não está muito disposto a conversar?, limitou-se a dizer o cartola. Enquanto isso, o técnico Nelsinho Baptista espera poder contar com o meia Kaká e o lateral Belletti para a partida de sábado, no Maracanã, contra o Botafogo-RJ, pelo Torneio Rio-São Paulo. O jogo, só para variar, teve seu horário alterado. Até segunda ordem, passa das 19 horas para às 16 horas. A mudança não agradou, já que o verão carioca tem assustado as equipes paulistas. ?Eles (Kaká e Belletti) vão me dizer se poderão jogar ou não?, disse o técnico. ?Se começar a titubear na resposta, é melhor escalar outro que esteja 100%. Mas são jovens e acredito que não vai haver problema.? O candidato da oposição na eleição do clube, Marcelo Portugal Gouvêa, afirmou nesta quarta-feira que não existe pressão sobre o trabalho de Nelsinho. ?Somos são-paulinos, vamos torcer para o time e vibramos quando ganha. Estamos apenas disputando votos?, disse. ?Acontece que faz tempo que não ganhamos nada.?