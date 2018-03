São Paulo aceita pagar mais para ter Leão A eliminação do São Paulo na Copa do Brasil irá antecipar o retorno de Roberto Rojas à sua verdadeira função, a de preparador de goleiros. Neste domingo, contra o Paraná, deverá comandar a equipe pela última vez. Embora os dirigentes elogiem seu trabalho, sabem que falta alguém experiente, para impor respeito e, se necessário, ?tirar os figurões do time?, conforme declarou, nesta sexta-feira, Juvenal Juvêncio, diretor de Futebol. Contra o Goiás, Kaká e Ricardinho estavam muito mal e, mesmo assim, nenhum dos dois foi substituído. ?Não queremos alguém que só tire os magrinhos da equipe?, comentou Juvêncio. O nome do técnico que tem essa personalidade e mais se adapta ao estilo dos sonhos do São Paulo é o de Emerson Leão, do Santos. Depois que ele disse que não deixaria a Vila Belmiro antes de 31 de dezembro, a diretoria recuou, mas Juvêncio voltará a sondá-lo. Para tentar convencê-lo a deixar o Santos oferecerá ainda mais do que ganhava Oswaldo de Oliveira, cujo salário era de cerca de R$ 140 mil. ?Vamos ter de pagar bem mais do que gostaríamos?, disse Juvêncio. Caso Leão volte a declinar, Tite, do Grêmio, será procurado. Ricardo Gomes aparece como terceira opção e, após a eliminação do Paysandu da Copa Libertadores, há quem queira a volta de Dario Pereyra. A diretoria não admite culpa pelo fracasso na Copa do Brasil, segundo observou Juvêncio. Mas muitos conselheiros encontraram o vilão: Marcelo Portugal Gouvêa, por não ter contratado substituto para Oswaldo de Oliveira. O conselheiro da situação Pérsio Rainho é um dos descontentes. Pedirá demissão do cargo de consultor da presidência.