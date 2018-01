São Paulo acerta a contratação de Diego Souza por R$ 10 milhões

O São Paulo acertou a contratação de Diego Souza, de 32 anos, que estava no Sport. A novela vinha se arrastando nas últimas semanas, mas após o retorno do jogador para o Brasil (ele estava nos Estados Unidos), as conversas evoluíram entre os clubes e neste domingo foi batido o martelo para a transferência do atleta, que ficará no tricolor até o fim de 2019. O contrato ainda tem a possibilidade de renovação por mais um ano além disso.

O anúncio da transação acabou sendo feito pelo time pernambucano, que avisou que a saída do atleta não envolveu outros jogadores na negociação. "O Sport agradece a Diego Souza pelos serviços prestados com a camisa rubro-negra (foram 173 partidas e 57 gols) e deseja sorte ao Embaixador", disse em seu site oficial.

Raí, diretor de futebol, e o advogado Alexandre Pássaro, foram para Recife a fim de concretizar o negócio. O Blog do Morelli, do Estadão, havia dado a informação mais cedo. Eles conversaram com representante do jogador e com dirigentes do Sport. Estima-se que o São Paulo vai pagar cerca de R$ 10 milhões para ter o jogador.

"Alô torcida do São Paulo, queria dizer que estou chegando, muito feliz, e que o ano de 2018 possa ser maravilhoso para todos nós. Gostaria de agradecer também ao presidente Leco e ao Raí pelos esforços que fizeram, junto do Alexandre Pássaro. Me aguardem, estou chegando", afirmou o jogador, em vídeo no site do São Paulo.

A chegada de Diego Souza servirá para suprir a possível saída do atacante Lucas Pratto, que tem proposta do River Plate, da Argentina. O atleta chegou a ser utilizado na seleção brasileira por Tite como centroavante e não terá problema para atuar no ataque ou no meio de campo.

Essa é a segunda contratação do São Paulo para a temporada. Antes, o clube havia fechado com o goleiro Jean, que estava no Bahia. Além deles, o time do Morumbi acertou as permanências do volante Jucilei e do lateral-esquerdo Edimar. Ambos estavam emprestados até o final do ano passado.