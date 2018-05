São Paulo acerta a contratação do volante Hudson

SÃO PAULO - O São Paulo acertou a contratação do volante Hudson, de 26 anos, até dezembro. O jogador se destacou no Botafogo durante a disputa do Campeonato Paulista e tem no contrato uma cláusula que possibilita o vínculo ser prorrogado por mais duas temporadas caso seja do interesse do clube.

"O Hudson é um jogador que obteve destaque durante a disputa do Campeonato Paulista. Ele tem algumas características que nos agradaram muito e que qualificará ainda mais o nosso elenco", afirmou o vice-presidente de futebol do São Paulo, João Paulo de Jesus Lopes, que conduziu as negociações.

Formado pelo Santos, Hudson também tem passagens por Santa Cruz, Ituano, Red Bull, Comercial, Oeste e Brasiliense. No São Paulo, ele chega para brigar por vaga com Souza, Maicon, Wellington, Denilson e João Schmidt - os dois primeiros são os titulares do time no momento.

A chegada do jogador coincide com o afastamento do volante Fabrício, que a partir desta terça-feira passa a treinar no CT de Cotia, ao lado do também afastado lateral Clemente Rodríguez. A decisão partiu da comissão técnica, que não aproveitou a dupla desde a chegada de Muricy Ramalho ao Morumbi.

A data de apresentação de Hudson ainda não foi definida pelo clube, mas deve acontecer até sexta-feira.