São Paulo acerta com Leonardo No dia da apresentação do técnico Nelsinho Baptista, hoje no Morumbi, o São Paulo anunciou também a contratação do primeiro reforço para o segundo semestre: Leonardo. O meia, que estava no Milan, alugou seu passe por um ano e deverá se apresentar entre os dias 17 e 19. Esta será a terceira passagem de Leonardo pelo São Paulo. A primeira foi em 91, quando ele ainda era lateral-esquerdo e foi comprado ao Flamengo. A outra passagem foi em 94. Leonardo revelou a amigos que também tinha proposta do Flamengo, mas acabou aceitando a proposta do Tricolor por causa do carinho que ele tem pela torcida e pela diretoria do clube. O técnico Nelsinho ficou contente com a vinda de Leonardo e agora espera pela chegada de outros reforços. O próximo tem tudo para ser o colombiano Rincón. Aliás, os comentários pela manhã no Morumbi eram de que já está tudo certo entre o São Paulo e o volante. Só está faltando a rescisão do contrato de Rincón com o Santos, o que deve acontecer hoje à tarde. O técnico fez questão de repetir nas entrevistas as palavras do presidente do São Paulo, Paulo Amaral, a respeito da chegada de reforços no Morumbi. ?O doutor Paulo continua trabalhando no sentido de reforçar o time e estou na expectativa de que a qualquer momento poderá haver mais novidades no elenco?, disse.