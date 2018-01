São Paulo acerta com Neilton e chega a três reforços para a próxima temporada

O São Paulo anunciou sua terceira contratação para a próxima temporada: o atacante Neilton, que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Botafogo, mas pertence ao Cruzeiro. O jogador realizou exames médicos nesta quinta-feira, foi aprovado e ficará no tricolor por um ano em troca do volante Hudson, que vai para o Cruzeiro. Após esse período, os dois clubes têm a opção de compra por uma valor fixado.

Aos 22 anos, Neilton é mineiro de Nanuque e começou a jogar no Água Santa, de Diadema. Ainda nas categorias de base ele foi para o Santos, com apenas 14 anos, e fez grande sucesso, chegando a ser comparado como o sucessor de Neymar, hoje no Barcelona. Mas ele não se firmou nos profissionais da equipe paulista e foi vendido ao Cruzeiro em 2014. Sem espaço no time mineiro, foi emprestado ao Botafogo e chamou a atenção do São Paulo.

No dia em que Neilton passou por exames médicos do São Paulo, parte da torcida do time resgatou um comentário feito teoricamente por ele, numa conta de rede social em seu nome, em que o atacante diz que iria assistir a um jogo do "tricolor lixo". Torcedores do São Paulo começaram então a pegar no seu pé imediatamente, criticando o atacante e a direção do clube do Morumbi.

Além de Neilton, o São Paulo também procurou um outro reforço para o ataque, Wellington Nem, que fez sucesso no Fluminense e estava no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O outro reforço foi o goleiro Sidão, do Audax, que foi companheiro de Neilton no Botafogo na disputa do Campeonato Brasileiro. Eles se apresentam no dia 4 de janeiro para os treinamentos da equipe.