São Paulo acerta com o lateral Júnior O lateral-esquerdo Júnior pode estrear no São Paulo já contra o Corinthians, no outro domingo, dia 19. Ele acertou a rescisão contratual com o Parma nesta sexta-feira e deve chegar amanhã ao Brasil para a assinatura do compromisso que irá até 30 de agosto de 2005. Enquanto isso, o time de Leão enfrenta o Cruzeiro neste sábado, às 16 horas, no Pacaembu. A idéia do São Paulo é apresentar Júnior na segunda-feira, juntamente com o meia Nildo, que estava no Sport, e o volante Ramalho, que se despede neste sábado do Santo André enfrentando o Brasiliense. Júnior receberá R$ 120 mil por mês, um salário alto para os padrões do Brasil, mas muito inferior ao 1 milhão de euros por ano (R$ 3,54 milhões) que recebia no Parma - o equivalente a R$ 295 mil mensais. Com 31 anos, completados em 20 de junho, Júnior tem 1,73 m e 65 kg. Tem 21 jogos pela seleção brasileira. Fez um único gol, contra a Costa Rica, na Copa do Mundo de 2002, quando substituiu Roberto Carlos e foi considerado o melhor jogador da partida, vencida por 5 a 2 pelo Brasil. O lateral chegou ao Palmeiras em 1996, também para substituir Roberto Carlos, que havia se transferido para a Inter de Milão. Foi uma indicação de Vanderlei Luxemburgo, que havia gostado muito de suas atuações no Vitória, em 1995. Ele jogou no Palmeiras até 2000, completando 227 jogos e 18 gols. Transferiu-se para o Parma, time que defendeu até agora, com uma passagem de seis meses pelo Siena neste primeiro semestre. Com a chegada de Júnior, o São Paulo espera conseguir uma produção mais efetiva na lateral, que estava deficiente desde a saída de Gustavo Nery para a Alemanha. Liberado - O meia Nildo terminou os exames médicos nesta sexta-feira e foi aprovado. Como teve um rompimento nos ligamentos cruzados do joelho direito em 2000, havia o receio de o jogador não estar em boas condições físicas. "Se demorar 15 dias para entrar em forma, fica difícil aproveitá-lo, porque o campeonato está em fase final", alertou o técnico Leão. Com os três reforços, completa-se o grupo que luta pelo título do Brasileiro. "O ideal é que um treinador assuma desde o início do ano e participe da formação da equipe, mas não foi assim que aconteceu comigo e com o São Paulo. Gostei das contratações, apesar de sentir falta de mais um atacante de área. Cheguei a indicar alguém, mas não foi possível trazer. Era muito caro", revelou Leão.