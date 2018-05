São Paulo acerta com o zagueiro Xandão, ex-Barueri

O zagueiro Xandão, de 21 anos, é o primeiro reforço do São Paulo para a temporada de 2010. Nesta quinta-feira, o ex-defensor do Barueri fez exames médicos no clube e ficou de assinar o contrato, fato que deverá acontecer até o fim desta semana.

O vínculo só não é definido ainda porque a Traffic, detentora dos direitos do atleta, acerta os últimos detalhes com os dirigentes do clube do Morumbi. Xandão já fala como jogador são-paulino. "Fiquei impressionado com a estrutura do clube", disse Xandão.

"É um sonho realizado defender o São Paulo, que tem a melhor estrutura e o melhor elenco. E também fazer parte da melhor defesa do Brasil, jogar com os dois melhores zagueiros (Miranda e André Dias)", reforçou.

Para ele, o esquema tático que o técnico Ricardo Gomes adotar não trará nenhum problema. "No Barueri, jogávamos com três zagueiros e já atuei pelos três setores, apesar de preferir jogar pela direita e ser destro. Jogo em qualquer uma, sem problema", comenta o novo reforço, que está ansioso pela assinatura do contrato.

"Hoje (quinta-feira) fui só para fazer os exames. Agora o São Paulo e a Traffic estão conversando para acertarem os últimos detalhes. Falta terminar de resolver algumas coisas", explicou.

Xandão está muito animado com a possibilidade de disputar uma Libertadores, a primeira de sua carreira. "É tudo o que um jogador quer, disputar um campeonato internacional, é uma experiência nova. Estou ciente da responsabilidade, sei da pressão que é no São Paulo por causa dessa competição. Porém, sei que a gente vai formar um elenco ainda mais competitivo para irmos em busca desse título".