São Paulo acerta contratação de Carlinhos Paraíba

O São Paulo fechou, nesta terça-feira, mais um reforço para a temporada 2010: o meia-atacante Carlinhos Paraíba, que estava no Coritiba. Os valores e o tempo de contrato do novo jogador tricolor ainda não foram divulgados.

O jogador, de 26 anos, deve ser apresentado oficialmente na quinta-feira pela manhã, quando o restante do elenco retorna às atividades após as férias de fim de ano. Na quarta, passará pelos exames médicos necessários para a assinatura de contrato.

Para contar com Carlinhos Paraíba já no começo deste ano, já que o Coritiba iria liberá-lo apenas em março, o São Paulo emprestou o meia Rafinha para o clube paranaense por uma temporada.

Com a chegada de Carlinhos Paraíba, o São Paulo soma seis reforços até o momento. Os outros são o meias Marcelinho Paráiba, que também estava no Coritiba, e Leó Lima, ex-Goiás; os zagueiros Xandão e André Luis, além do atacante Fernadinho, que disputaram o Brasileirão de 2009 no Barueri.