São Paulo acerta contratação de Miranda até 2011 O São Paulo acertou nesta sexta-feira a contratação em definitivo do zagueiro Miranda, de 22 anos, junto ao Sochaux, da França. O vínculo do camisa 5 com o clube vencia em agosto e foi prorrogado até o dia 30 de junho de 2011. Os valores da negociação não foram divulgados. Miranda chegou ao São Paulo por empréstimo durante o Brasileiro de 2006 para substituir Diego Lugano, que se transferiu para o Fenerbachçe, da Turquia. Ao lado de Fabão, formou a dupla de zaga que ajudou na conquista do título nacional. "Era o que eu mais queria. Agora posso jogar com mais tranqüilidade e estipular metas a longo prazo", disse o zagueiro ao site oficial do clube. Miranda acredita que, ficando no São Paulo, tem mais chances de chamar a atenção de Dunga, técnico da seleção brasileira. "Aqui no clube a visibilidade é muito grande. Espero manter um bom nível com meus companheiros para conseguir um dia chegar à seleção", completou.