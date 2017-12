São Paulo acerta novo contrato com volante Jucilei até 2021

O volante Jucilei está garantido no São Paulo. Peça-chave do esquema do time de Dorival Junior, o atleta acertou contrato de quatro anos com o time tricolor, que desembolsará 1,5 milhões de dólares (R$ 4,9 milhões) pelo atleta ao Shandong Luneng, da China. A confirmação foi publicada inicialmente pelo Globo Esporte e confirmada pelo Estado.

+ São Paulo adota cautela em negociação para ter Diego Souza em 2018

Jucilei estava emprestado até o fim deste ano e era visto como prioridade da diretoria para 2018, que descarta grandes contratações para a próxima temporada e tenta segurar as peças do time que conseguiu livrar o São Paulo do rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As negociações avançaram principalmente nesta semana, depois o São Paulo obteve resposta positiva dos chineses, que dificultaram as negociações nos últimos meses. Pesou na negociação a vontade do volante em ficar no São Paulo.

Além de Jucilei, o São Paulo já garantiu a permanência do lateral-esquerdo Edimar e do atacante Morato, que se recupera de cirurgia, para o time de 2018. Reinaldo, que atuou emprestado à Chapecoense em 2017, também retornará à equipe tricolor. O clube ainda não anunciou oficialmente nenhum reforço.