São Paulo acerta o empréstimo de Jonatan Gómez para clube árabe

O meia Jonatan Gómez acertou a saída do São Paulo e jogará por empréstimo no Al-Fayha, da Arábia Saudita. O clube árabe confirmou a negociação em sua página oficial. O jogador sequer se reapresentou ao clube paulista nesta temporada, pois foi comunicado pela diretoria de que estava livre para procurar clube.

Em sua página no Instagram, o argentino, que tem contrato com o São Paulo até 2020, comemorou o acerto. "O melhor está por vir. Para frente sempre e agradecendo. Grandes coisas virão. Obrigado por confiar em mim, Al-Fayha", escreveu o jogador.

Gómez sai do São Paulo sem deixar saudades. O meia de 28 anos chegou no ano passado, atuou por 12 jogos e não marcou nenhum gol. Anteriormente, ele havia chamado a atenção da diretoria tricolor com a camisa do Independiente Santa Fe, da Colômbia.

Enquanto Gómez sai, outros jogadores chegam. O São Paulo deve anunciar nesta semana as contratações do meia-atacante Nenê, do Vasco, e do atacante Santiago Tréllez, do Vitória.