São Paulo acerta o empréstimo de Léo, terceiro goleiro do time, ao Paraná

A diretoria do São Paulo acertou nesta quarta-feira o empréstimo do goleiro Léo, de 26 anos, para o Paraná. O contrato será até o final da temporada de 2017. Com a contratação de Sidão junto ao Audax, o clube do Morumbi já tem os três jogadores da posição que o novo técnico Rogério Ceni tanto conhece. Os outros dois são Denis, titular na maioria das partidas deste ano, e Renan Ribeiro.

Não será a primeira passagem de Léo pelo futebol paranaense. Quando tinha apenas 19 anos, ele defendeu o Toledo, também emprestado pelo clube paulista. O jogador, que iniciou a carreira na Portuguesa, chegou ao time do Morumbi com apenas 14 anos.

Além de Léo, o Paraná fechou a contratação de mais dois reforços para a próxima temporada, em que jogará a Copa da Primeira Liga, Campeonato Paranaense, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série B. O clube definiu as vindas dos laterais Júnior e Igor Cariús, ambos do ASA.