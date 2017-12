São Paulo acerta patrocínio com a Siemens Mais do que um contrato de patrocínio, a cúpula do São Paulo se reúne nesta segunda-feira com representantes da multinacional alemã de comunicações, Siemens, para fechar acordo que, entre outros objetivos, pretende transformar o clube paulista na principal sensação do futebol sul-americano em 2004. A Agência Estado apurou que a meta principal é elaborar projeto que resulte em visibilidade total à equipe. E o protagonista de toda a campanha já está definido: Rivaldo. O trio de ferro da cartolagem são-paulina, formado pelo presidente Marcelo Portugal Gouvêa, o diretor de Futebol, Juvenal Juvêncio, e o diretor de Marketing, Eduardo Morato, se encontra com os alemães para "bater o martelo". Nenhum deles esconde que a negociação foi praticamente concluída durante o fim de semana e que restaram apenas detalhes para serem conversados nesta segunda-feira. Concluído acordo, será a vez de se reunir com o sócio e representante de Rivaldo, Carlos Arine. O encontro deve acontecer na terça-feira. Além de cota anual - extra-oficialmente o valor chegaria a R$ 8 milhões, exatamente o dobro pago ao Cruzeiro (R$ 4 milhões) -, a nova parceira se comprometeu a trazer para o Morumbi um atleta de expressão internacional, ou como os dirigentes costumam dizer, "de primeiro escalão". Além de reforçar o time na disputa na Taça Libertadores da América, o contratado serviria também como garoto-propaganda dos produtos Siemens no Brasil. A empresa tem forte estratégia para ampliar sua participação nesse mercado. É evidente que a proposta salarial a ser feita a Rivaldo nem se aproxima dos valores oferecidos na Europa ou até mesmo no Oriente Médio. Mas quais seriam as chances de o São Paulo conseguir seu objetivo? O meia-atacante tem dois objetivos em 2004. O primeiro é ficar mais próximo dos filhos Rivaldinho e Thamirys. O segundo, manter-se em atividade em um mercado que tenha visibilidade para, assim, se manter na lista de convocados de Carlos Alberto Parreira para as Eliminatórias. E, uma vez no Morumbi, conseguiria ambos. Mais reforços - Roberto, da Ponte Preta, e Túlio, do Botafogo, são dois jogadores que agradam muito ao técnico Cuca. São opções aos nomes de Tinga e Josué, que estão com negociação travada. "O Tinga é bom, não é o único nome para o meio. Gosto muito do Josué, do Roberto, da Ponte, e do Túlio, do Botafogo", disse o técnico, por telefone. Dejair, do Criciúma, é um nome forte para o ataque. "Esse jogador é muito bom, tem muitas qualidades. Além dele, tem o Caio e o Marquinhos, que trabalharam comigo no Paraná. Vamos buscar com calma a complementação do grupo", completou Cuca.