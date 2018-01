São Paulo encaminha a venda do meia Maicon para o Grêmio

Após meses de negociação, São Paulo e Grêmio acertam os últimos detalhes para anunciarem a transferência em definitivo do meia Maicon para o time gaúcho. O jogador de 30 anos custará aos cofres gremistas R$ 7 milhões, valor que será pago em parcelas. A informação foi divulgada pelo UOL e confirmada pelo Estado por pessoas ligadas ao clube gaúcho.

O que atrasou o acerto foi a forma de pagamento. O Grêmio chegou a oferecer alguns atletas como parte do negócio, mas os nomes não agradaram à cúpula tricolor. Sem outros atletas no negócio, a questão foi definir a forma de pagamento, pois o clube paulista queria o valor à vista para investir em novas contratações, enquanto os gaúchos esperavam parcelar a quantia no maior número de vezes possível.

Após muita negociação, o acordo foi fechado. Faltam definir detalhes burocráticos, mas o acordo deve ser fechado até quinta-feira. Maicon chegou ao São Paulo em 2012, contratado do Figueirense por R$ 1,5 milhão, e já recebeu do Grêmio R$ 1,2 milhão referente ao empréstimo do meia nesta temporada.

Maicon deu entrevista recentemente deixando claro que sua ideia era permanecer no Grêmio, onde estava adaptado. E, caso não conseguisse acertar a sua permanência, ele não queria voltar para o São Paulo. Com o acerto de Maicon muito próximo, o time gaúcho deve desistir da contratação do meia Lucas Zelarayán, do Belgrano, da Argentina, que aparecia como opção para a posição.