São Paulo acerta venda do zagueiro Breno para o Bayern

O São Paulo acertou nesta terça-feira a venda do zagueiro Breno, de 18 anos, para o Bayern de Munique. O jogador viajará para a Alemanha para fazer exames físicos e assinar o contrato de quatro anos e meio. Os alemães teriam pago cerca de US$ 18 milhões (cerca de R$ 33 milhões) para ter o atleta, eleito a revelação do Campeonato Brasileiro. O jogador, inclusive, foi o capitão da seleção olímpica no amistoso do último domingo, contra os craques do Nacional. "Estamos cientes da ida do jogador para a Alemanha, mas ainda não há nada definido entre os dois clubes. São Paulo e Bayern de Munique seguem negociando paralelamente as conversas entre o clube alemão e o jogador", disse Juvenal Juvêncio, através da assessoria do clube. Os dirigentes do Bayern já negociavam a transferência de Breno desde o final do Campeonato Brasileiro. Mas a transação só avançou depois que o pai do atleta foi a Berlim para ver a infra-estrutura que seria oferecida ao seu filho. O dinheiro da negociação deve ser utilizado para contratar novos jogadores. Até o momento, o São Paulo já trouxe o lateral-direito Joílson e o zagueiro Juninho, ambos do Botafogo. Sobre Adriano, o superintendente Marco Aurélio Cunha ainda sonha em ter o jogador para a Libertadores. "Ele é um cara que precisa ter um tratamento mais amistoso e [na Inter] não está tendo isto. Aqui ele recebe." (Com Alfredo Luiz Filho, de O Estado de S. Paulo)