São Paulo acerta vinda de Nelsinho Nelsinho Batista é o novo técnico do São Paulo. A contratação foi definida na quinta-feira, após a saída de Vadão. Ele assumirá seu novo time depois que terminar a participação da Ponte Preta na Copa do Brasil. O time de Campinas enfrenta o Corinthians nos dias 3 e 6 de junho em busca de uma vaga na final da competição. Caso a Ponte ainda esteja na disputa quando iniciar-se a Copa dos Campeões, no dia 23 de junho, o São Paulo será dirigido por Milton Cruz. Com Nelsinho, virá Cristiano Nunes, de 27 anos, atual preparador físico da Ponte e Mauro, ex-ponta esquerda do Guarani, como auxiliar-técnico. Leia a íntegra no Jornal da Tarde