São Paulo acha que pode tirar vantagem do Palmeiras O 1 a 1 com o Corinthians no domingo fez com que a diferença para o líder Palmeiras chegasse a cinco pontos e, de quebra, derrubou o São Paulo para a terceira posição no Campeonato Brasileiro. No entanto, os jogadores do time do Morumbi ainda acreditam que é possível chegar ao título. Restam 12 rodadas e o discurso é otimista.