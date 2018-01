São Paulo acusa CBF de desrespeito O São Paulo está inconformado com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que, até agora, não deu a liberação para que o clube dispute a Copa da Paz, na Coréia do Sul, em julho. A entidade vinha prometendo dar um parecer no máximo até esta quarta-feira, mas não o fez, o que irritou a cúpula são-paulina. ?O São Paulo está sendo desrespeitado pela CBF, eles não dizem sim nem não?, lamentou o presidente Marcelo Portugal Gouvêa. ?Quero ver, agora, a justificativa que eles vão arrumar para não nos deixar ir.? A entidade não autorizou que o time deixasse o Campeonato Brasileiro ? o que resultaria na mudança da data de três jogos ? para participar do torneio na Ásia, alegando que prejudicaria a competição e abriria precedente. O clube acatou pacificamente a decisão e, então, enviou outro ofício, no qual pediu, formalmente, o aval para que viajasse com uma equipe mista, sem causar nenhum prejuízo ao calendário do Brasileiro. A idéia apresentada no documento era dividir o time em dois e participar dos dois campeonatos ao mesmo tempo. Não haveria, assim, nenhum razão para que a CBF rejeitasse a viagem do São Paulo. O clube precisa de uma resposta o mais rápido possível para confirmar ou não a participação na Copa da Paz ao Comitê Organizador da Coréia. ?Estamos aguardando um fax dos coreanos para saber até quando podemos dar a resposta?, contou Gouvêa. ?Não sei mais se vamos ou não, quero ter uma definição até sexta-feira.? Para o São Paulo, seria importantíssimo no aspecto financeiro disputar o torneio. O campeão receberá US$ 2 milhões e o vice, US$ 500 mil. Se não for, o clube terá, ainda, de pagar uma multa. Muitos conselheiros e dirigentes acham que o São Paulo está sofrendo perseguição da CBF. E que o ?não? da entidade é um troco aos atos políticos do clube, nos últimos meses, que foi favorável, por exemplo, ao Estatuto do Torcedor. Já há, no Morumbi, quem defenda que o clube vá à Justiça, caso não consiga a liberação, pedindo indenização por perdas e danos. Polêmica ? Roger, o goleiro reserva do São Paulo, não quis entrar em polêmica com Rogério, mas, nesta quarta-feira, deu uma resposta ao titular. ?Não foi apenas por uma defesa, foi por uma boa seqüência de jogos (que muitos defendem que seja titular)?, afirmou Roger. Rogério havia mostrado, terça-feira, aborrecimento com a discussão sobre quem deveria ser o camisa 1 do time. Ele se considera titular. ?Uma defesa garantiria a posição ao Roger??, indagou, referindo-se à ótima defesa de Roger no fim da partida contra o Corinthians. Rojas já confirmou que Rogério volta ao gol no sábado, contra o Goiás. A equipe treina, nesta quinta-feira, no Morumbi, sem a presença da torcida, impedida pela diretoria de entrar no estádio. Os dirigentes não gostaram das vaias no treino de sexta-feira. Gustavo Nery será mantido na lateral-esquerda e Júlio Santos, na zaga.