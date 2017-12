São Paulo: adaptação ao fuso horário Instituto do Sono? Existe, pertence à Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e participará do plano de trabalho do São Paulo para a conquista do Campeonato Mundial de Clubes da Fifa, de 11 a 18 de dezembro, no Japão. Um dos professores do Instituto do Sono será recebido pela Comissão Técnica do São Paulo para uma palestra. A partir dela, o clube tomará decisões sobre quantas horas de sono diárias os jogadores deverão ter a partir de agora. A idéia é que todos ?entrem? no fuso horário japonês o mais rápido possível. Evitar ao máximo que jogadores cheguem a Tóquio no dia 7 e passem a se comportar como ?zumbis?, dormindo de dia e rolando na cama à noite, sofrendo com insônias. Os horários de trabalho passaram por algumas modificações, buscando essa adaptação. A viagem, marcada para as 19h45 do dia 5 também causa preocupações. São 25 horas de vôo e mais 11 horas de fuso. Chegarão a Tóquio às 21 horas (horário de Brasília, no dia 6, o que corresponde às 8 da manhã do dia 7, em Tóquio. Daí para o hotel e, em seguida, um treinamento leve, para evitar acomodação física. ?É apenas para tirar o avião do corpo?, explica o médico Marco Aurélio Cunha. A idéia é fazer com que os jogadores demorem a dormir, durante a viagem. O ideal é que ficassem acordados pelo menos 11 horas, que é o tempo necessário para a escala em frankfurt, na Alemanha. Para isso, será utilizado um aparelho de eletro-indução. São quatro eletrodos que darão pequenos choques, de voltagem baixíssima, nos jogadores, estimulando a movimentação das pernas. ?Os membros inferiores movimentam-se muito pouco em uma viagem e queremos evitar isso, com o aparelho de eletro-indução, explica Turíbio Leite de Barros, fisiologista do clube. O aparelho consiste em uma caixa, pouco maior do que um celular, que tem quatro fios terminados em eletrodos. ?Os eletrodos serão colocados nas pernas dos jogadores, atuando em feixes musculares predeterminados. Os jogadores controlam a intensidade dos estímulos recebidos. E os eletrodos mudam de lugar a cada vinte minutos. Isto será feito em períodos de duas horas?, informa Turíbio. A alimentação é algo que também receberá cuidado especial do São Paulo. Os jogadores ingerirão, durante o vôo, alimentos à base de melatonina e cafeína. Receberão, diariamente doses de suplementos alimentares. São quatro tipos diferentes: para recuperação, pré-jogo, intervalo dos jogos e treinamento. O sabor é sempre o mesmo: guaraná com açaí. São garrafas com um pó, ao qual deve ser adicionada água gelada. ?Foi tudo feito, baseado em um consenso da Fifa em seu último congresso sobre suplementos alimentares?, revela Turíbio. O fisiologista, que trabalhou nas campanhas vitoriosas de 1992 e 1993, conta que houve uma evolução muito grande. ?Os suplementos são à base de creatinina, proteína de leite, carboidratos e aminoácidos. Naquele tempo, só havia aminoácidos. Era o início de tudo.? Para esse trabalho, o São Paulo firmou parceria com o laboratório Probiótica, que fornecerá 900 garrafinhas de pó a cada jogador. Apesar de a Fifa garantir passagens em classe econômica, os jogadores viajarão em classe executiva. A diferença será paga pelo clube. A delegação do São Paulo contará com 45 pessoas. Vinte e três são jogadores, três goleiros, obrigatoriamente. A delegação será chefiada pelo empresário Abílio Diniz e contará também com o ex-jogador Raí, campeão mundial em 1992.