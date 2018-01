São Paulo adia acordo com lateral Ficou para a próxima semana a definição da enrolada ?novela? da contratação do lateral-esquerdo Fabiano, do Atlético Paranaense. Nesta quinta-feira, houve o prometido encontro entre o presidente do São Paulo Marcelo Portugal Gouvêa e Juan Figer, procurador do jogador. O que dificulta a concretização do negócio é o interesse do Bayern de Munique pelo lateral. A possibilidade de o clube alemão comprar os direitos federativos do jogador e repassá-los ao São Paulo é viável. A provável vinda de Fabiano vai fazer com que os dirigentes são-paulinos acelerem as negociações para se desfazer de Gustavo Nery. Outros jogadores que deverão deixar o clube são o zagueiro Wilson, o lateral-esquerdo Lino, o meia Adriano e os atacantes Dill e Leandro.