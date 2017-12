São Paulo adia planos para Leonardo O técnico Nelsinho Baptista tinha planos para contar com Leonardo, atualmente no Milan, já a partir da Copa do Campeões. A volta do ex-craque do São Paulo ao Morumbi está certa, mas o jogador só poderá desligar-se definitivamente do clube italiano no fim do mês. Por essa razão, Leonardo não pode ser inscrito na competição, que se realiza em Maceió e João Pessoa, por causa do regulamento atual. No ano passado, os clubes poderiam assegurar a vaga do atleta na Copa do Brasil com o pedido de inscrição, mesmo que a documentação do atleta fosse regularizada posteriormente. "Agora, podemos inscrever o jogador na competição a qualquer momento, mas desde que ele esteja com seu contrato no clube devidamente registrado na CBF (Confederação Brasileira de Futebol) até a véspera do início da Copa do Brasil, o que não é ainda o caso de Leonardo", disse Nelsinho, em Maceió, pouco antes da estréia do São Paulo na Copa dos Campeões contra o Sport Recife. Se o São Paulo quisesse contar com o craque desde o início do torneio teria que pagar uma indenização ao Milan para liberar o atleta com antecedência. ?Portanto, não teremos o reforço na competição, mesmo que o time vá para a final. É assunto definido", diz o técnico. Mas tudo indica que Leonardo, com sua experiência, reforçará o time na primeira partida do São Paulo na Copa Mercosul contra o Peñarol, do Uruguai, dia 24, no Morumbi. O treinador, com calma, assegura que poderá montar o time para disputar as competições do segundo semestre. O zagueiro Émerson, da Portuguesa, continua nos planos do técnico do São Paulo, mas as negociações com o clube do Canindé foram suspensas até o fim da participação do São Paulo na Copa dos Campeões. "Eu tive menos de um mês para preparar a equipe que estrearia na Copa do Brasil. Desse período, 10 dias foram dedicados à preparação física. Mesmo assim, deu para começar a pôr em prática o que pretendemos para o time na questão tática, disciplina e organização", acrescenta o treinador. "A medida que os jogos ocorrerem vamos acertar o time." O São Paulo não tem ambição para fazer grandes investimentos em reforços. Nelsinho ainda está fazendo uma avaliação mais concreta do elenco. De qualquer forma a "moeda" mais comum que deve circular no Tricolor para contratações será a troca de jogadores em disponibilidade com os reforços pretendidos.A atitude indica que a equipe deverá continuar com a política de "fabricar" jogadores nas categorias amadoras. O supervisor do clube do Morumbi, José Teixeira, ressalta que dos 22 jogadores que fazem parte da delegação na Copa dos Campeões, quatro saíram recentemente dos juniores: Gabriel (lateral-direito), Maurício (atacante), Leandro Alves (meia) e Daniel (volante). "Mas na verdade contamos com 10 atletas em condições de ficar à disposição do treinador. Só não estão todos aqui, por causa da seleção sub-20", explica Teixeira. São os casos de Júlio Santos (zagueiro), Kaká (atacante), Júlio Batista (meia), Márcio (goleiro) e Oliveira (atacante), além de Saraiva,(atacante) e Wilton (lateral-direito), que participam de outras competições. Renatinho transferiu-se para o São Caetano.