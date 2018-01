São Paulo adia promoção de Roger Durou menos de 24 horas o sonho do goleiro Roger de virar titular do São Paulo no jogo de sábado, às 18h, no Morumbi, contra o Goiás. Depois de insinuar domingo ? logo após a vitória sobre o Corinthians por 2 a 1 ?, que poderia deixar Rogério Ceni na reserva, o técnico Roberto Rojas resolveu recuar. ?O Rogério Ceni volta ao time contra o Goiás. Ele saiu da equipe porque estava punido e não por deficiência técnica?, disse o treinado ao JT. Leia mais no Jornal da Tarde