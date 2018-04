São Paulo admite ansiedade para jogo com Bolívar pela Pré-Libertadores

SÃO PAULO - A temporada 2013 começou apenas no último sábado pata o São Paulo, mas a equipe terá uma partida decisiva já nesta quarta-feira. O time vai receber o Bolívar, no Estádio do Morumbi, pela fase preliminar da Libertadores, e os jogadores admitem que estão ansiosos para o duelo, que vale uma vaga na fase de grupos do torneio continental.

"Estava com saudade. Sei que o gosto é diferente. Estou preparado e muito feliz de estar aqui no São Paulo. Temos de estar preparados para entrar e fazer um bom resultado no Morumbi. A torcida vai lotar o Morumbi e temos de pensar neste primeiro jogo. Fazer um bom resultado em casa", disse o volante Wellington, ressaltando a necessidade da equipe conquistar um bom resultado em casa.

A opinião foi compartilhada pelo meia Jadson, lembrando a importância que o clube dá para o torneio continental. "Temos a consciência da grande importância que é a Libertadores para o clube. Estamos ansiosos para esse jogo e sabemos da responsabilidade que será. Vamos fazer de tudo para conseguir essa classificação, lutar do início ao fim", afirmou.

Campeão da Libertadores em 1992, 1993 e 2005, o São Paulo não disputa o torneio desde 2010, quando parou nas semifinais. O jogo de volta contra o Bolívar será disputado no dia 22 de janeiro.