São Paulo admite conversar com Cerezo Juvenal Juvêncio, diretor de futebol do São Paulo, conversará ainda esta semana com Toninho Cerezo, técnico do Kashima Antlers, que chega amanhã ao Brasil e já se ofereceu para treinar o clube. O contato com Cerezo não significa, segundo Juvêncio, um rompimento com o presidente Marcelo Portugal Gouvêa, que já declarou ter Tite como preferido. ?Meu contato com Cerezo tem o conhecimento, a anuência e a concordância do presidente. Estamos trabalhando juntos na busca do nosso técnico.? Leia mais no Jornal da Tarde