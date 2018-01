São Paulo admite depositar R$ 5,4 milhões por Dagoberto A diretoria do São Paulo já admite a possibilidade de depositar em juízo os R$ 5,4 milhões referentes à multa rescisória de Dagoberto, caso a Justiça do Trabalho do Paraná não aceite a carta-fiança apresentada pelo atleta, que o liberaria do Atlético Paranaense. ?Espero que a juíza reveja sua decisão. Caso isso não aconteça, é possível que o São Paulo se envolva diretamente?, disse o vice-presidente de futebol do clube, Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco. ?Isso ainda vai demorar mais uns dois ou três dias. Assim que for definido, o São Paulo ficará muito próximo de contratar o Dagoberto?, completou o presidente do clube, Juvenal Juvêncio. Derrota O atacante Amoroso ganhou, em primeira instância, o direito de receber R$ 192 mil, além dos direitos de arena, do São Paulo. O jogador cobra o pagamento da premiação pela conquista do título mundial de 2005 - ele fazia parte do grupo, mas deixou o Morumbi logo depois, sem receber. O clube irá recorrer da decisão.