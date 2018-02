São Paulo admite facilitar saída de Diego Tardelli

Nem bem chegou e Adriano já começa a provocar mudanças no elenco são-paulino para 2008. Principalmente no ataque. O primeiro a sair deve ser Diego Tardelli, que interessa ao Flamengo e, segundo o vice-presidente de futebol do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, tem grandes chances de ir embora. Veja também: São Paulo espera receber taça das 'bolinhas' em janeiro "Existe um intermediário cuidando do assunto e, se as condições do São Paulo forem respeitadas, haverá negócio", afirmou o dirigente são-paulino, ao falar sobre o futuro de Diego Tardelli. Diego Tardelli tem contrato até o final de 2008, mas, de acordo com Carlos Augusto de Barros e Silva, o São Paulo aceita liberá-lo caso o Flamengo pague uma certa quantia ao clube. "Não podemos revelar valores, até porque ainda estamos negociando. Mas a chance de ele sair é grande. Só não aceitamos troca de jogadores", avisou. Para o atacante, que não teve muitas chances no São Paulo em 2007, quando disputou posição com Aloísio, Dagoberto, Leandro e Borges, a torcida é pela transferência. "Meu pai conversou com os diretores do Flamengo e também tive proposta do Atlético Mineiro. Mas a minha primeira opção é mesmo o Flamengo", disse Diego Tardelli. "O Tardelli é um bom nome e estamos trabalhando nele faz tempo", confirmou o vice-presidente de futebol do Flamengo, Kleber Leite, que espera anunciar a contratação do atacante do São Paulo antes da virada do ano. Outros que podem sair do São Paulo devido ao "Efeito Adriano" são o atacante Borges e o meia Souza. O primeiro é o grande sonho do Coritiba para o ano que vem, no retorno à Série A do Brasileiro. Segundo a imprensa paranaense, Borges pode ser emprestado pelo São Paulo em troca da prioridade na compra do meia Pedro Ken, revelação do Coritiba e que foi convocado recentemente pelo técnico Dunga para a seleção olímpica. Já Souza, que perdeu a camisa 10 são-paulina para Adriano, tem proposta do Grêmio. "Sou jogador do São Paulo, tenho contrato até 2010 e quero ficar. Só saio se o clube quiser", disse o jogador nesta quarta-feira, em entrevista à Rádio Globo. Enquanto alguns saem, a diretoria do São Paulo continua tentando segurar o meia Jorge Wagner. Nesta quarta-feira, o clube faria uma reunião com o procurador do jogador, mas como o agente adoeceu e o encontro foi adiado.