São Paulo admite negociação com França O presidente do São Paulo, Marcelo Portugal Gouvêa, revelou neste domingo que vê possibilidades na volta do atacante França, que se desligou do Bayer Leverkusen, ao Morumbi. "As coisas mudam no futebol. Há dez ou 15 dias, a volta do França seria impossível, mas hoje eu posso dizer que há possibilidades. Estamos trabalhando nisso?, afirmou o presidente do São Paulo num programa do clube na Rádio Trianon. Mas a questão salarial ainda não foi analisada. "Estamos vendo outros fatores que envolvem a vinda do França e depois trataremos disso. O importante é que agora há mais chances de ele voltar ao Brasil e jogar pelo São Paulo", explicou Marcelo Portugal Gouvêa.