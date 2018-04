São Paulo admite que está difícil contratar reforços

SÃO PAULO - No discurso da diretoria do São Paulo, a reformulação do time após a eliminação na Libertadores passava pela saída de alguns atletas e a chegada de reforços, alguns de ponta. Quase duas semanas após o pronunciamento do presidente Juvenal Juvêncio, no entanto, só a primeira parte foi adiante e a diretoria patina para fortalecer o plantel.

Às vésperas da estreia no Campeonato Brasileiro (domingo, contra a Ponte Preta), Ney Franco tem um elenco reduzido e não há perspectivas de que ele seja enriquecido em um curto prazo, tanto que o técnico precisou promover vários garotos da base – o último foi o meia Regis, de 20 anos.

Nem mesmo os 43 milhões (à época, cerca de R$ 117 milhões) recebidos pela venda de Lucas para o Paris Saint-Germain estão ajudando. Como o dinheiro foi utilizado para amortizar dívidas do clube, a ordem é manter a política financeira austera e evitar gastos exorbitantes em contratações e salários, medida que nos últimos dias afastou Cicinho e Felipe Melo do Morumbi.

O jogador da Ponte Preta esteve perto de chegar, mas o clube não aceitou pagar os R$ 10 milhões da multa contratual e tentou compor o negócio com alguns jogadores "encostados", mas desistiu assim que percebeu que precisaria colocar a mão no bolso. No caso de Felipe Melo, o São Paulo se assustou ao saber que ele ganha R$ 850 mil mensais na Europa e que a Juventus só aceita negociá-lo por aproximadamente 7 milhões (R$18,4 milhões).

Por enquanto, chegaram apenas Silvinho, Roni e Caramelo, revelações do Campeonato Paulista. A diretoria reconhece que tem encontrado dificuldades para contratar, mas diz que novidades vão surgir em breve. "Este (time) aí é para iniciar, sem embargo de que possam vir outros (reforços), mais um ou dois, mas este é para iniciar", afirmou Juvenal à Rádio ESPN.

O Tricolor deseja contratar pelo menos três jogadores que cheguem com status de titulares. Na pauta estão um defensor, um jogador de meio de campo e um atacante. Insatisfeito com o que chamou de "semestre perdido" e de olho na conquista do Brasileiro, Juvenal quer nomes de impacto, mas gastando o mínimo possível. Será difícil resolver essa equação.

OSVALDO EM CAMPINAS

O São Paulo deverá contar com o reforço de Osvaldo na estreia no Campeonato Brasileiro. O atacante recuperou-se de uma lesão no quadril, sofrida na semifinal do Campeonato Paulista, contra o Corinthians, e está liberado para treinar nesta sexta-feira com o resto do grupo. Os jogadores se reapresentarão no CT de Cotia à tarde, após terem ganho a quinta-feira de folga, e ficarão concentrados até domingo. Rogério Ceni, Rafael Toloi e Paulo Henrique Ganso continuam em recuperação no Reffis.