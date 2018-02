São Paulo admite saída de Souza e renovação com Richarlyson

Souza não perdeu apenas a camisa 10 para Adriano. O meio-campista, que já atuou na lateral-direita e até no ataque, não deve continuar no São Paulo em 2008. "Depois de cinco anos no clube, ele disse que pretende atuar no exterior. Mas, por enquanto, não recebemos nenhuma proposta oficial", comentou o diretor de futebol Carlos Augusto Barros e Silva. Veja também: Adriano veste a 10 do São Paulo e diz que dará volta por cima Em sua trajetória no São Paulo, Souza teve bons e maus momentos. Este ano, conviveu com as lesões no tornozelo e perdeu o lugar o time titular. "Terminei o ano como campeão brasileiro, mas infelizmente não tive muita seqüência de jogos, porque sofri com as lesões", disse o jogador, que, no entanto, foi decisivo na conquista do Brasileirão de 2006 - suas cobranças de faltas e escanteios se tornaram arma mortal e resultaram em vários gols na campanha do time. Em 2005, Souza também teve papel importante, embora breve. Nas semifinais da Libertadores, contra o River Plate, foi fundamental no plano tático do técnico Paulo Autuori, que o escalou na lateral-direita - no lugar de Cicinho, que estava na seleção brasileira. "Foram dois dos meus melhores jogos no São Paulo", lembrou o jogador. No fim daquele ano, Souza quase deixou o Morumbi, pois estava insatisfeito com a reserva. A diretoria o manteve e ele reencontrou as boas atuações com a chegada do técnico Muricy Ramalho. Desta vez, no entanto, o jogador parece mesmo disposto a ganhar experiência internacional, como ocorreu com os volantes Josué e Mineiro. Há alguns meses, Souza afirmou que tinha proposta de um clube da Alemanha, mas o negócio não evoluiu. Agora, a diretoria do São Paulo espera receber alguma oferta para liberá-lo, como é o seu desejo. Negócio fechado Enquanto Souza está de saída, a diretoria do São Paulo garantiu a permanência de Richarlyson por mais dois anos. O contrato do volante, que terminaria em julho de 2008, foi prorrogado até dezembro de 2010. Apesar das sondagens que recebeu, especialmente da Roma, Richarlyson disse que preferiu ficar no São Paulo para ter uma chance de chegar à seleção brasileira.