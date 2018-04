São Paulo agiliza trâmites para tentar regularizar meia Everton

Após confirmar a contratação de Everton, que estava no Flamengo, o São Paulo agora corre para deixar o jogador em condições de estar em campo pelo novo clube. Caso o registro do atleta apareça no BID (Boletim Informativo Diário) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ele poderá atuar já nesta quinta-feira.

O time do Morumbi vai enfrentar o Atlético-PR no jogo de volta da Copa do Brasil, às 19h15, precisando reverter o resultado de 2 a 1 do time paranaense, ou seja, precisa ganhar por dois gols de diferença ou mais para se classificar, ou por um gol para levar a partida para a disputa de pênaltis.

O São Paulo está agilizando a documentação, mas sabe que não é garantido que o jogador tenha condições de estar em campo e, mesmo que tenha, ainda depende do técnico Diego Aguirre para utilizá-lo. Como vinha treinando normalmente, fisicamente Everton não tem qualquer problema e poderia até ser relacionado.

Everton atuou pela última vez com a camisa do Flamengo no dia 28 de março, na derrota para o Botafogo na semifinal do Campeonato Carioca. Depois, pediu para ficar fora da estreia do time rubro-negro no Brasileirão, contra o Vitória, pois a negociação com o São Paulo já estava bem encaminhada.

Nesta quarta-feira, o jogador será apresentado no Centro de Treinamento da Barra Funda como novo reforço tricolor. Ele pode atuar como meia ou atacante pelos lados e tem tudo para ser usado no esquema que o técnico Diego Aguirre tem pensado para o time, com a utilização de jogadores de velocidade pelos lados.