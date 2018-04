São Paulo agora confirma interesse em Robinho

"Fomos procurados por empresários dizendo que o técnico Roberto Mancini gostaria que o Robinho jogasse no São Paulo pelo fato de ter maior projeção internacional e disputar a Libertadores. A partir disso, o São Paulo se interessou", contou Carlos Augusto de Barros e Silva, desmentindo seu próprio colega de diretoria.

Com isso, o São Paulo entra no negócio e tenta tirar Robinho do Santos, que já dava a contratação como certa. A diretoria santista, por outro lado, continua procurando parceiros para viabilizar o pagamento dos salários do jogador, que seriam de R$ 1 milhão mensais enquanto ele ficasse no futebol brasileiro - até agosto.