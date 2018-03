São Paulo agora está atrás de Leandro O São Paulo está muito perto de acertar a contratação de Leandro. O atacante, que está aprimorando a forma física na Portuguesa ? clube onde surgiu para o futebol e defendeu por 12 anos ? treinará nesta segunda-feira no CT da Barra Funda e pode acertar o novo contrato. Os entendimentos entre o procurador do jogador, Oliveira Júnior, e os dirigentes tricolores estão bem avançados e o anúncio pode acontecer nesta segunda-feira. Leandro é um velho sonho dos dirigentes tricolores. Por duas vezes esteve próximo de acertar a transferência para o clube do Morumbi, mas teve suas expectativas frustradas pelas altas cifras pedidas pela Portuguesa. Hoje, sua contratação pelo São Paulo estaria, teoricamente, mais fácil. O atacante tem contrato com a Fiorentina por mais três anos, mas o clube italiano, que disputará a Segunda Divisão do calcio nesta temporada, além de passar por séria crise financeira, está com os cofres vazios, não conta o jogador. Tanto que o atacante atuou pelo Grêmio no primeiro semestre, por empréstimo. Na verdade, foram apenas três partidas, pois o atleta sofreu grave lesão e passou por cirurgia no joelho direito. Presente ? Leandro já manifestou sua vontade em permanecer no País e em defender o Tricolor. Realizaria o sonho de sua avó, Dona Joaquina, são-paulina ?doente?.