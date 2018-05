São Paulo ainda acredita em acordos por Marcos Guilherme e Militão

Seguem indefinidas as negociações do São Paulo com o atacante Marcos Guilherme e com o zagueiro Militão. O clube tenta manter seus jogadores, mas avalia internamente que as tratativas avançam de maneira difícil.

O atacante está emprestado pelo Atlético-PR até o fim de junho, mas o São Paulo tenta estender o vínculo pelo menos até o fim do ano. Mas o clube rubro-negro quer 3 milhões de euros para vender os direitos do atleta, valor que os tricolores tentam reduzir.

Marcos Guilherme quer ficar no São Paulo, mas se sente incomodado com a negociação. Em meio à indefinição, chegou a ser sondado pelo Corinthians. De acordo com o executivo de futebol tricolor, Raí, o São Paulo está fazendo o possível para mantê-lo.

"Estamos fazendo todos os esforços para tentar estender ou ver algum valor, que é bastante alto", disse o cartola. "Tentaremos negociar e ver uma maneira de definir a situação dele."

Já quanto a Militão, formado na base do São Paulo, a preocupação é em relação às prováveis investidas de clubes europeus no meio deste ano, quando o jovem pode assinar pré-contrato para se transferir em 2019. Admitindo o risco de perdê-lo, o São Paulo pensa em, no mímino, valorizar o passe do atleta de 20 anos.

Uma das possibilidades é melhorar o salário do atelta e um contrato mais vantajoso para o clube - na intenção de receber mais em vendas futuras do atleta. As negociações acontecem com os representantes de Militão. Cubes como o Manchester City e o Porto já se mostraram interessados no atleta.