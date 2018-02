São Paulo ainda acredita no título O técnico Paulo Autuori já avisou que não quer ver ninguém pensando no Mundial de Clubes ? em dezembro, no Japão ?, só porque as chances de título do São Paulo no Campeonato Brasileiro se reduziram praticamente a zero após a derrota para a Internacional, semana passada, em Porto Alegre. Ele exige o melhor de cada um para encarar a Ponte Preta, nesta terça-feira, às 20h30, no Morumbi. E já fez o alerta: ?Já avisei para o elenco: sem essa de abrir mão do Brasileiro. Temos que pensar em vencer sempre para chegar lá em cima. Condição nós temos para isso. O Mundial será assunto só depois do encerramento do Campeonato Brasileiro.? Autuori não pensou duas vezes e confirmou força máxima na partida desta terça. Os únicos desfalques são Cicinho e Lugano, que estão servindo as respectivas seleções nas Eliminatórias Sul-Americanas. O garoto Hernanes será o lateral, e Fabão, apesar das dores no calcanhar direito, jogará ao lado de Edcarlos. Uma das formas encontradas pelo treinador para manter a motivação do grupo antes do tão aguardado Mundial ainda é falar em título. Apesar dos 21 pontos que separam São Paulo do líder Corinthians, Autuori sonha. ?A mídia é que jogou a toalha. Temos 14 jogos pela frente, são 42 pontos. Matematicamente ainda é possível. Os números são frios e sabemos que mesmo se vencermos todas, o que já é quase impossível, dependemos dos outros.? O discurso empolgado de Autuori convenceu até o capitão Rogério Ceni. O goleiro já avisou que o São Paulo vai jogar em busca da melhor colocação possível e não apenas para complicar a vida de outros. ?Quem joga aqui tem sempre a pretensão de conquistar títulos. Sempre! O São Paulo é muito grande para só querer atrapalhar as outras equipes.? Na visão do jogador, o confronto diante da Ponte Preta será o primeiro passo para que o São Paulo comece a definir seu futuro dentro da competição. ?Não podemos usar os problemas extra-campo como desculpa pela queda de rendimento. Até porque quem vem debaixo está subindo e não podemos esperar até novembro ou dezembro para buscar uma melhor classificação. Tem de reagir a partir de agora?, complementou.