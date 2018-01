São Paulo ainda aposta em Diego Tardelli Mesmo após ter faltado aos treinos preparatórios do time de juniores para a Copa São Paulo e irritado a cúpula tricolor, o atacante Diego Tardelli, de apenas 18 anos, segue prestigiado para 2004 e aparece como uma das apostas do clube para a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Ele já está à disposição do técnico Vizolli para a Copa São Paulo e, após a competição, se juntará aos profissionais, quando, então, será punido com uma multa. Não foi descartada, também, a possibilidade de ele passar uma temporada com Cilinho, em Barueri, como forma de punição, mas não é o mais provável. A comissão técnica e os dirigentes acreditam que Diego Tardelli tem grande potencial e pode evoluir bastante. Mostrou sua boa condição técnica nas últimas rodadas do Brasileiro, fazendo gol em cinco jogos consecutivos, e também na Sul-Americana, pela qual fez um golaço contra o River Plate, no Morumbi, na semifinal. Muita gente no Morumbi aposta que o jovem atacante vai longe, mas há um grupo que não acredita nisso. "Tecnicamente ele é muito bom, mas não é um jogador muito responsável, preocupado com seus compromissos, tem um gênio difícil", declarou um dirigente que preferiu não ser identificado. Juvenal Juvêncio, diretor de futebol, não faz questão de esconder o descontentamento com seus atos de indisciplina. "Se ele tivesse cabeça tão boa como tem competência com os pés, seria ótimo." Se a cabeça ajudar, Diego Tardelli disputará vaga no ataque com Grafite - a outra é de Luís Fabiano. Caso contrário, poderá se transformar em mais um talento desperdiçado.