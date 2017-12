São Paulo ainda busca dupla de ataque O São Paulo tem uma certeza e cinco dúvidas para montar sua dupla de ataque para o Campeonato Mundial de Clubes da Fifa. A certeza é Amoroso, que chegou em junho, marcou gols decisivos na Libertadores e transformou-se em ídolo da torcida. Tem 14 gols marcados em 26 partidas pelo clube. Com as folgas recebidas, há uma certeza de que ele estará ?voando? no Japão. Mas quem formará dupla com ele, no esquema 3-5-2, que será utilizado por Paulo Autuori? Os candidatos são Christian, Grafite, Aloísio, Roger e Thiago Ribeiro. Nenhum deles passa perto da confiança que torcida e comissão técnica têm em Amoroso. O atual titular é Christian. Chegou em 16 de agosto, após a conquista da Libertadores, vindo do Japão, para substituir Luizão, que fazia o caminho inverso, indo jogar no Nagoya Grampus. Logo estreou no dia 20, na derrota por 4 a 2 para o Atlético-PR e, até hoje, fez oito gols em 19 partidas. É uma boa média, mas ela causa desconfiança quando se vê que Christian fez gols em seis jogos seguidos. Não é um jogador constante. A dúvida é se estará em fase de estio ou de abundância em matéria de gols, quando chegar o Mundial, em dezembro. ?Eu cheguei um pouco fora de forma, mas não esqueci como se faz gols. A torcida pode acreditar nisso e tenho certeza de que estarei muito bem no Mundial?, disse Christian. A aposta preferida de Paulo Autuori é na volta de Grafite a tempo de jogar o Mundial. Com ele, teria um atacante pelos lados do campo e outro mais centralizado. Grafite rompeu os ligamentos cruzados há cinco meses e já voltou aos treinos. Sua recuperação tem agradado muito. ?Cada dia, ele me dá mais esperanças. Participou dos treinamentos, dividiu todas as jogadas necessárias e não mostrou medo. Está se recuperando e vai nos ajudar muito no Mundial?, revelou Autuori. Quando ele diz ?nos ajudar muito no Mundial? sabe que não terá Grafite 100% nos dois jogos. A idéia é tê-lo no banco, como uma grande opção, alguém capaz de mudar a partida. É com que Grafite sonha. ?Antes do Mundial, vou participar de duas partidas. Isso vai me dar ritmo, mas eu sei que é muito difícil entrar como titular, principalmente porque tem outros jogadores em melhores condições físicas do que eu, no momento. Mas, posso sair do banco e ajudar o time?, afirmou o atleta, que tem 92 partidas e 39 gols marcados pelo São Paulo. A inconstância de Christian, a incerteza de Grafite e o afastamento de Diego Tardelli fizeram com que o São Paulo contratasse Aloísio, do Atlético-PR. Um jogador que também teve um ano de contusões. Participou apenas de 35 partidas e fez dez gols pelo Atlético-PR. Em Aloísio, Paulo Autuori vê um jogador com boas qualidades táticas. ?Ele mudou muito na Europa, quando jogava no Paris Saint-Germain. Hoje, ajuda na marcação e dá bons passes?, elogiou o treinador. As outras opções de ataque são bem menos sedutoras. Thiago Ribeiro, que voltou a jogar sábado passado, depois de quase um mês parado, tem alguma chance de ir ao Mundial, principalmente se Paulo Autuori decidir levar cinco atacantes. Os três gols diante do Figueirense ajudaram Thiago nessa briga por uma ?boquinha?. ?Antes de ele sofrer com a lesão já estava muito bem. O Thiago joga com alegria e sabe pressionar a saída de bola do adversário. Hoje, no elenco, acho que ele o jogador que melhor sabe fazer isso. Tem amplas condições de ir?, garantiu o treinador, para delírio do garoto. ?Todo mundo está convivendo com essa expectativa. Jogar o Mundial é o objetivo de todos aqui no São Paulo, então tenho que mostrar muita vontade e garra quando aparecerem as oportunidades?, disse Thiago, que tem contrato com o São Paulo até o fim de 2006. Roger, a última opção de ataque, é carta fora do baralho. Ele perdeu todo o equilíbrio emocional com a chegada de Aloísio e fez uma péssima partida contra o Goiás - foi até expulso. O Mundial para ele só se houver impedimento físico de última hora para um ou outro companheiro. Lista - As dúvidas no ataque são as poucas que ainda restam na cabeça de Paulo Autuori. Depois de afastar os titulares do Brasileirão e mandar a campo os reservas para observar e escolher aqueles que podem completar o grupo que irão para o Mundial, o treinador contou que praticamente já definiu os 23 jogadores. ?Sei de toda essa curiosidade que existe por parte de vocês da imprensa e dos torcedores, mas vou segurar os nomes até o último dia de inscrição (dia 27). Até porque não estamos livres de que aconteça algo?, explicou o técnico.