São Paulo ainda espera por Mineiro, que mantém mistério Mineiro parece cada dia mais perto do São Paulo. Uma semana já se passou desde que o volante anunciou que não ficaria no clube, mas, até agora, sua situação segue indefinida. O jogador continua em São Paulo analisando algumas propostas que recebeu do exterior, mas diante de tanta indefinição os são-paulinos acreditam que o jogador voltará atrás em sua decisão e aceitará assinar um novo contrato para permanecer no Morumbi. ?Estamos aguardando. Temos algumas propostas, mas por enquanto nenhuma decisão?, confirma o empresário Oliveira Júnior. Transferências para o futebol europeu podem ser feitas até o dia 31 deste mês. Mineiro já estaria bastante propenso a abrir mão do sonho de jogar fora do Brasil para ficar no São Paulo até o fim da carreira. A diretoria são-paulina avisa que a proposta feita no fim do ano passado continua valendo: quatro anos de contrato, com salários de R$ 150 mil mensais, um bônus no ato da assinatura do novo vínculo e mais um plano de carreira dentro do clube para quando pendurar as chuteiras. ?A cama dele está aqui e seu prato também. Ele pode voltar quando quiser. A proposta de renovação que fizemos anteriormente ainda está em pé?, garante Marco Aurélio Cunha, superintendente de futebol do São Paulo. Coincidência ou não, o São Paulo não está desesperado atrás de um jogador para reforçar o setor - Josué é o único volante disponível. Além disso, a camisa 7 continua sem dono. À espera de Mineiro.