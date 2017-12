São Paulo ainda luta para ter Luís Fabiano O departamento jurídico do São Paulo entrou, nesta segunda-feira, com recurso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pedindo novo julgamento para Luís Fabiano, que foi suspenso por quatro jogos pela agressão a Marquinhos e pelas ofensas à juíza Sílvia Regina de Oliveira, no jogo contra o Corinthians, no dia 12 de outubro. O STJD responderá até quarta-feira se aceita ou não a solicitação do clube paulista. Com a suspensão imposta pelo tribunal na semana passada, Luís Fabiano só poderá atuar na última rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Flamengo, no Morumbi. Os dirigentes são-paulinos acreditam que podem reduzir a pena de quatro para dois jogos e, assim, liberá-lo para os três compromissos finais. O atleta já havia cumprido uma partida de suspensão. Enquanto isso, a equipe do São Paulo despediu-se da Inglaterra com um jogo-treino de luxo contra o Manchester, no CT de Carrington. O evento, porém, acabou sendo mais uma festa de confraternização do que uma partida. Os ingleses utilizaram apenas os reservas. O time brasileiro também iniciou o confronto com seus suplentes. Resultado: 2 a 2, com gols de Marco Antônio e Diego Tardelli. Gustavo Nery, destaque do São Paulo na excursão à Inglaterra - fez 4 gols na vitória por 6 a 3 sobre o Bolton, no sábado -, negocia a renovação de seu contrato, que termina em julho do ano que vem. A diretoria lhe sugeriu que fizesse um pedido salarial, já encaminhado ao presidente Marcelo Portugal Gouvêa. O curinga são-paulino não está na lista dos que mais ganham no Morumbi. Recebe cerca de R$ 40 mil mensais e, para assinar novo contrato, vai exigir reajuste salarial. "O salário dele é aquém da importância que tem dentro do elenco", afirmou Ely Coimbra Filho, procurador de Gustavo Nery. A delegação deixa a Inglaterra na manhã desta terça-feira e tem chegada à capital paulista prevista para as 20 horas. Os atletas não terão folga e retornam aos treinos já na quarta. O time enfrenta, no domingo, o Vitória, às 18 horas, no Morumbi.