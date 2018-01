São Paulo ainda negocia com Fabiano O São Paulo continua negociando a contratação do lateral-esquerdo Fabiano, do Atlético Paranaense. Nesta sexta-feira, houve mais uma reunião entre Juan Figer, procurador do jogador, e Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, diretor de futebol do clube, sem que nada tivesse sido resolvido. Por indicação do técnico Oswaldo de Oliveira, a diretoria também quer um zagueiro e um volante. Sandro, do Paysandu, e Claudinei, do América (MG), foram oferecidos ao clube. O meia Kaká interrompeu suas férias para treinar no CT da Barra Funda. Ele será um dos integrantes da seleção do ?resto do mundo?, dirigida por Luiz Felipe Scolari, que enfrenta quarta-feira, no estádio Santiago Bernabeu, em comemoração aos seus 100 anos de fundação, o Real Madrid de Ronaldo, Figo, Roberto Carlos e Zidane.