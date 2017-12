São Paulo ajuda Corinthians no STJD Arquiinimigos em campo, pelo menos no cenário judicial o São Paulo ajudou ao Corinthians na noite de quarta-feira com a obtenção de somente três jogos de suspensão para o lateral-direito Cicinho ante a 3ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O atleta do Morumbi foi julgado por agredir verbalmente o árbitro do confronto contra o Juventude, Lourival Dias Lima Filho (BA), mesmo caso do atacante corintiano Tevez, que pode ser ameaçado com uma suspensão de até um ano pelas ofensas ao juiz Anselmo da Costa (SP). O processo de Tevez foi entregue hoje ao procurador Murilo Kieling e o julgamento deverá ser marcado nesta sexta-feira, para ocorrer na próxima semana. Mas o precedente aberto na sessão de Cicinho servirá de base para a defesa do atleta corintiano, caso a procuradoria do STJD opte por denunciá-lo no art. 188 do Código Disciplinar de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê uma suspensão entre 30 a 180 dias, que é dobrada caso a ofensa tenha sido feita também por algum veículo de comunicação, como ocorreu com o argentino. Já Cicinho foi denunciado no art. 187, pena entre 30 e 180 dias suspenso, porque não proferiu as ofensas pela imprensa, somente ao árbitro. Para ser punido com três partidas de suspensão, o advogado do São Paulo, José Carlos Ferreira, pediu que a denúncia fosse desclassificada para o art. 252 - punição mínima de dois e máxima de seis jogos de suspensão -, também aplicado para ofensas morais ao árbitro, só que "é usado especificamente para julgar atletas". O relator do processo de Cicinho, Marcelo da Silva, acolheu o pedido do defensor e foi seguido pelos demais quatro auditores, que não se opuseram à mudança na denúncia. "O senhor está com a razão quando pede a desclassificação para o art. 252, porque são infrações destinadas a aos atletas", ratificou o relator. Com esta decisão, Tevez deverá ser beneficiado e, com isso, a procuradoria nem deve recorrer ao art. 188, mas ao art. 252 para denunciar o atacante corintiano. E a probabilidade de a punição de Cicinho ser aplicada ao argentino é grande, já que o lateral não foi condenado a pena mínima por ser reincidente, como o atacante corintiano.