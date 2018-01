São Paulo: Alex suspenso por 4 jogos O zagueiro Alex desfalcará o São Paulo no clássico desta quarta-feira, contra o Corinthians, às 16 horas, no Morumbi. Ele foi suspenso nesta terça por quatro jogos pela 2.ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Como já cumpriu uma partida, ficará fora das três próximas rodadas do Campeonato Brasileiro (contra Corinthians, Coritiba e Vasco). Alex foi condenado por ter sido expulso na partida contra o Atlético-PR, na Arena da Baixada, no dia 25 de agosto. Na ocasião, ele fez falta no meia Fabrício, que machucou o joelho esquerdo. O advogado do São Paulo, José Carlos Ferreira Alves, alegou no plenário que o volante escorregou e, por isso, o lance foi acidental. "Estou chocado. Não me conformo com a decisão dos auditores. Mostrei, por meio de fita de vídeo, que o jogador do São Paulo solou a bola. Ele não teve maldade e é primário. A pena foi muito alta", declarou o advogado, após o julgamento.