São Paulo aluga Morumbi e não poderá jogar em casa na última rodada do Brasileiro O Campeonato Brasileiro ainda nem começou, mas o São Paulo já sabe que não poderá jogar em casa na última rodada da competição. Esteja brigando pelo título ou pelo rebaixamento, o clube tricolor não terá o Morumbi no dia 4 de dezembro. Afinal, alugou seu estádio para receber um show da banda inglesa Black Sabbath, no mesmo dia do encerramento do torneio.