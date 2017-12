São Paulo: amistoso pode render R$ 400 mil O São Paulo enfrenta, neste sábado, o Bolton Wanderers, da Inglaterra, para pagar as despesas da rápida viagem à Europa e para lucrar um trocado - cerca de R$ 400 mil, estimam os cartolas. O amistoso foi agenciado pelo Manchester United, que mantém convênio com o clube brasileiro desde o primeiro semestre. Embora o adversário seja apenas de nível médio, a comissão técnica acredita que a partida será útil. "É sempre um aprendizado para os jogadores e para nós também", afirmou o técnico Roberto Rojas. A maioria dos são-paulinos nunca havia ido ao Velho Continente. Os mais jovens terão a oportunidade de se defrontar com o estilo duro do futebol inglês e, domingo, ainda verão o confronto entre Inglaterra e Dinamarca, no Old Trafford, em Manchester. A excursão, no entanto, recebeu críticas de parte dos conselheiros da oposição, que a consideraram inoportuna. Acham que pode prejudicar a preparação para a seqüência do Campeonato Brasileiro. O time precisa de mais 5 pontos nas últimas quatro rodadas para garantir vaga na Libertadores de 2004. Além da diretoria, alguns cardeais, convidados, acompanham o grupo na Europa. A delegação chega ao Brasil na noite de terça-feira. A estimativa dos dirigentes é de que o Reebok Stadium receba, a partir das 13 horas de Brasília, entre 15 mil e 20 mil torcedores, o que garantiria renda de aproximadamente R$ 1,2 milhão. Os ingressos custarão, em média, 15 libras, mais de R$ 70,00. A arrecadação será dividida igualmente entre São Paulo e Bolton. Os custos ficarão sob responsabilidade dos ingleses. Descontando as despesas de avião, alimentação, hospedagem e transporte, o clube espera embolsar em torno de R$ 400 mil. Apesar do convênio, o Manchester não ajudou em nada o São Paulo no aspecto financeiro - ofereceu apenas seu centro de treinamento, em Carrington. Na segunda-feira, os paulistas disputarão jogo-treino contra a equipe reserva do Manchester. Rojas vai usar força máxima neste sábado. A única alteração deverá ser a entrada de Edcarlos no lugar de Jean. O técnico pretende experimentar o zagueiro reserva, pois o titular está suspenso no Brasileiro e não poderá enfrentar o Vitória no próximo fim de semana. O Bolton conta com alguns jogadores conhecidos e experientes, como o brasileiro Jardel e o francês Youri Djorkaeff. Ocupa a 14ª posição da Premier League, a 1ª Divisão do Campeonato Inglês, com 12 pontos. A equipe brasileira deverá começar a partida com Rogério Ceni; Lugano, Edcarlos e Gustavo Nery; Gabriel, Adriano, Carlos Alberto, Fábio Simplício, Souza e Fabiano; Diego Tardelli.