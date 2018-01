São Paulo: Amoroso deve ser a novidade Amoroso não garante, mas a aposta no São Paulo é de que ele estará em campo contra o Botafogo, domingo às 18h10, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio. O atacante foi um dos destaques do treino de finalização, comandado pelo técnico Paulo Autuori nesta quarta-feira. Não só por participar de todas as jogadas, mas pela margem de acerto, maior que a dos companheiros. ?Treinei bem, não senti dores, mas ainda sinto receio em fazer alguns movimentos. Vou continuar trabalhando para estar bem na partida.? Através da assessoria de imprensa do clube, Amoroso declarou que se recupera de uma contusão muscular na coxa direita. Com 13 gols em 18 partidas, ele é um dos destaques do time. Mesmo assim, Autuori não quer forçar a sua volta, porque não considera o São Paulo dependente de seu jogador mais técnico. A favor de sua tese, estão os resultados das três partidas em que Amoroso não atuou no returno: 4 a 0 no Paraná; 3 a 2 no Cruzeiro e 4 a 1 no Paysandu. Caso não possa voltar, Autuori manterá Diego Tardelli ao lado de Christian no ataque. O zagueiro Fabão ficou fora do treino, uma vez mais. Ele ainda sente dores no calcanhar direito. ?Por mim, ele joga, mas dor é uma coisa muito subjetiva. Se ele ainda sente, não pode jogar?, diz o médico Marco Aurélio Cunha, superintendente de futebol do São Paulo. Se não jogar, a vaga fica com Edcarlos. Alex fica no banco. Além do treino de finalização - o time marcou 22 gols nas últimas seis partidas - Autuori comandou exercícios de fundamentos, principalmente para os atacantes. Houve uma infinidade de passes, cruzamentos e lançamentos.